『WTAPSデニムジーンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 49分に出品され03月11日 00時 49分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウエスト平置きで42㎝ 総丈100㎝

股上30㎝ 股下74㎝

腿幅30㎝ 裾幅20㎝



１０回ほど着用です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ WTAPSデニムジーンズ