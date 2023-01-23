『Few F10/46 C-3 havana サングラス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 49分に出品され03月27日 14時 49分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Few

- モデル番号: F10/46

- カラー: C-3 havana (べっこう)

- フレーム形状: オクタゴナ



サイズ：46-24-145

素材: アセテート（フロント）アセテート（テンプル）

レンズの透過率：C1(56%)、C2(41%)、C3(65%)、C4(22%)

付属品: ケース、レンズ用クロス

状態:未使用



ユーロヴィンテージからのインスピレーションによって生まれたタイムレスなスタイルを提案するコレクションライン「few」

フランチヴィンテージの代表的にフォルムであるパリジャンタイプのフロントデザインを8ミリ厚のマツケリー社の生地を使用したモデル。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フュー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Few

F10/46

C-3

havana

サングラス