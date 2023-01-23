『LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン モノグラム トータリーPM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 46分に出品され04月05日 08時 46分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：W39×H24×D14 cm

カラー：モノグラム

仕様 ：ファスナー式開閉

外ポケット×2、内ポケット×2



ハワイで購入したもので100%正規品です。

使用回数は数回ほどで、多少使用感はありますが、変色等なく状態はとても良く美品だと思います。

状態については写真を参照ください。気になる点などある方は、コメント頂ければ写真追加いたします。

現在は販売されていない型だそうです。

付属品なしです。

防水対策をして、段ボールで発送いたします。



ルイヴィトン/柄···モノグラム

トータリーPM

トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイ・ヴィトン

モノグラム

トータリーPM