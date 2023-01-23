『iS★ISSEY SPORTS★ツモリチサトデザイン★ウールジャケット★9号美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 29分に出品され03月06日 17時 29分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Minnie’s Shop.

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こちらは ISSEY MIYAKE『 iS (イッセイスポーツ) 』のウールジャケットです。

1980年代後半頃のお品で、デザインは当時のチーフデザイナー「I.S. Chisato Tsumori Design」ツモリチサト (津森千里) さんです。



ヘリンボーン織りで、身ごろは起毛になっています。グレー系の袖口と身ごろがアクセントになっています。

ザックリとしていて身体のラインを拾わず体型もカバー。

9号となっていますが、オーバーサイズのためユニセックスで着用頂けます。



ツモリチサトさんがデザイナーとして在籍していたことでも知られる「iS」です。

津森さんは1977年にイッセイミヤケインターナショナルに入社し「イッセイスポーツ」のデザイナーとなった後、83年「I.S. Chisato Tsumori Design」のチーフデザイナーに就任、1990年には自身のブランドとなる「TSUMORI CHISATO」を発表されました。

そういった経緯もあり、いまだに「iS」は人気があり高値で流通しています。



【商品のスペック】

カラー：グレー × ブラック

SIZE：9号

着丈：(後ろ) 約68cm

素材：毛 90％ ナイロン 10％



【商品の状態】

喫煙者やペットはおりません。

特筆すべき大きなダメージはございません。

クリーニング済みですが、30年以上前のヴィンテージです。USEDで自宅保管品につき、多少 毛羽立ちなどの使用感がございますのでご容赦下さい。

細かい所が気になる方はご遠慮下さい。

畳んで発送致しますのでご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ iS★ISSEY

SPORTS★ツモリチサトデザイン★ウールジャケット★9号美品