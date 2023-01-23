『遊戯王 QUARTER CENTURY LIMITED PACK 3BOX【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 11時 28分に出品され05月03日 11時 28分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

遊戯王 QUARTER CENTURY LIMITED PACK 3BOX入りです。



未開封品となりますが初期傷等ご理解の上で、購入をお願い致します。

ランダム商品のため、中身での評価はご遠慮くださいませ。

すり替え防止のため、交換・返品は致しかねます。



配送の際には、プチプチ梱包材での発送を行います。



ノークレーム・ノーリターンで宜しくお願い致します。

また、値下げ交渉も受けませんので、宜しくお願い致します。



複数購入したい場合には、コメント欄に書いて下さい。



- ブランド: KONAMI

- シリーズ: 遊戯王OCG

- パッケージタイプ: リミテッドパック

- 数量: 10パック入り

- 記念: 25周年記念



種別···パック・ボックス

種別/詳細···シュリンク付きボックス



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#QUARTER CENTURY LIMITED PACK 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 新品、未使用