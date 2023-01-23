『カレンソロジー コットンレイヤードブラウス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 15時 34分に出品され04月22日 15時 34分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○サイズ

着丈 68cm

肩幅 58cm



○素材 コットン

○色 ホワイト

○定価 23,100円

○今年カレンソロジーで取り寄せました。

○2回程着用しました。綺麗です。

○ホームクリーニング済です。



中古品であることを理解して下さる方に、ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カレンソロジー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ カレンソロジー コットンレイヤードブラウス