『SWAROVSKI 2016 エンジェル オーナメント クリスマス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 23時 02分に出品され03月03日 23時 02分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキー

2016年度限定 / #5215541

ANGEL ORNAMENT

サイズ 9.6cm × 4cm × 6.5cm



未使用の経年保管品です。

お子様やお孫さんの生まれ年や

ご結婚その他のお祝いのYear Angelとしても。



#クリスマスツリー 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー