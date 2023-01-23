『ENDGAME GEAR OP1 8k【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 10時 14分に出品され04月21日 10時 14分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10月中旬に購入しましたが合わなかったので出品しました。

使用時間 5時間程度をValorantにて使用しました。

付属品は写真の通りすべて揃ってます。

ソールはESPTigerを張ってあり、送付の際はアルコール消毒します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンドゲームギア