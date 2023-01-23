『フェリージ ビジネスバッグ 本革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 40分に出品され03月21日 15時 40分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フェリージ

ビジネスバッグ

素材 :牛革、ブラック

品番 : 1839/A

定価 :¥118,800

サイズ:W42×H29×D12cm

素材···本革

カラー···ブラック



フェリージセレクション名古屋店で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ フェリージ

ビジネスバッグ

本革