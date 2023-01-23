『サファイアミンクバックグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 09分に出品され04月16日 03時 09分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グレー

大人の女性に豪華な本物を…

バックなら抵抗なく使用して頂けます。







数有る中、興味を持って下さりありがとうございます。昨年老舗毛皮店にて購入しました。購入後2度程短時間の使用です。バック類が増え保管ばかりでは、とても豪華で素敵なバックが活躍出来ませんので、と思い出品させて頂きました。状態は画像にて確認して頂ければと思います。私見ですが店頭に飾ってあります未使用と思わせる程だと思います。ですが、usedとお考え頂き細部まで自然素材の為、完璧を望まれる方はご遠慮下さい。記憶では、サガミンクです。





年々リアルファーが貴重になってきています。値段も年々高値、特にサファイアミンクは貴重かと思いますが、ゆえに迷いもございますので、タイミングを見ながらの短期出品とさせて頂きたいと思います。



有る程度の期間数週間〜一ヶ月の間に取り置きコメント、お譲りさせて頂く方いらっしゃらない場合、いいねをくださつていても削除、ご縁求め再出品とさせて頂こうと思います。そして、急な削除もございます。ご理解の程よろしくお願い致します。



※※購入意思のない方のいいねは不要です。



お幅なお値下げは考えていません。



縦20持ち手別

幅25

底横25

底縦18



11/9日出品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サガミンク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サファイアミンクバックグレー