『シャープ AQUOS 32インチ 液晶テレビ LC-32W35 リモコン付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 10分に出品され03月13日 02時 10分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ AQUOS 32インチ 液晶テレビ LC-32W35 ブラック リモコン付き



画面サイズ 32 インチ ワイド

ブランド シャープ(SHARP)

対応インターネットサービス NETFLIX/TSUTAYA TV/ひかりTV/YouTube/Huluなど

ディスプレイ技術 液晶

解像度 ハイビジョン

特徴 インターネット(AQUOS City)対応/無線LAN内臓/USB外付けHDDへの裏番組録画対応/長時間HDD録画対応/2画面表示

■本体:幅 73.2×奥行 17.7×高さ 45.9 cm 質量 6.0kg

・チューナー:地上デジタル×2※ BS/CS×2※ (※裏録専用)

・USB外付けHDDへの裏番組録画対応(長時間USB-HDD対応)

・解像度 1366×768

・総合音声出力10W(5W+5W)

・端子:HDMI×3系統(24P/ARC対応)、PC入力×1、USB×2

・ネット動画対応

・消費電力 74W

・消費電力量 40kwh/年

・省エネ達成率 205%

・Miracast/Bluetooth対応



機能に関する詳細は添付画像と以下メーカーサイトでご確認お願い致します。

https://jp.sharp/support/aquos/product/lc32w35.html



【付属品】

テレビ本体

リモコン(電池おまけ)

B-CASカード

電源コード

取扱い説明書



【状態について】

2017年12月購入。

箱にて保管されている期間が長く、トータルで1年も使用していない状態です。

2024年10月18日…動作確認済み＆初期化済み。

目立つ傷はありませんが、中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどは見受けられます。気にされる方はご遠慮ください。

離島への配送不可、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。

値段交渉不可となりますので予めご理解ください。



パネル性能···フルハイビジョン



シリーズ名···液晶 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 32～37インチ ブランド: シャープ