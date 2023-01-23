『美品 ポーター マスターマインド ヘルメット バッグ ショルダー ハンド 旅行【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 40分に出品され03月11日 20時 40分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



一瞬で完売した激レアの限定品です！！！！！



激イカシます！！！



探されている方も多いと思います♪



ぜひご検討ください♪



通常の大きいヘルメットではなく



はやりの一回り小さいスマートな



ヘルメットバッグです♪



大体同じサイズのヘルメットバッグの着丈を



UP致しましたのでご参照下さい♪



＜商品説明＞



ポーター×ZOZO限定 マスターマインド



2WAY ヘルメットバッグです。



2wayとしてご利用いただけるバックです！！！！



①ショルダーバッグ



②手持ちとしての2WAYでご利用いただけます！！！！



サイズ（約）：横幅45㎝×高さ38㎝×まち3㎝。



定価：45,000円ですが、プレミア付いています♪



＜仕様＞



ジムバッグやスポーツバッグとしても良いと思います♪



中身にPC収納層もございます♪



＜商品状態＞



全体的にきれいな商品です。



フラッシュ画像もUPさせていただきました。



表面少しのスレはございますが、きれいです♪



ロゴきれいです♪



チャックもドクロボタンもきれいです♪



中身きれいです♪



きれいな商品ですが、



1度は、人の手に渡ったものですので



神経質な方は、ご遠慮ください。



送料は、ゆうパックです。



まず出ない商品ですのでぜひご検討ください♪



スポーツ

ジム

バイク

PC

ipad

2way

zozo

ドクロ

シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ポーター マスターマインド ヘルメット バッグ ショルダー ハンド 旅行