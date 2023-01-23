『TOMMY JEANS トミージーンズ アラスカパファージャケット M ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 14時 26分に出品され03月10日 14時 26分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMMY JEANS THE ALASKA PUFFER M ピンク



トミージーンズ アラスカパファージャケット ダウンジャケット ピンク M



定価35,200円

バスト118

着丈64くらいです。



・軽快なショート丈で、すっきりと着こなせるパファージャケットです。

・ダウンを含んだ中わたでボリュームがあり、しっかりとした暖かな着心地。

・フードはドットボタンで取り外しができ、気分に合わせたフェイスチェンジが楽しめます。

・シンプルなデザインで合わせやすく、胸もとのフラッグロゴがスポーティーなアクセントです。



2回ほど着用したのみで、美品です。

着る機会がないので出品します。





身幅···118cm

着丈···64cm



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



肩幅···49cm

身幅···118cm

袖丈···63cm

着丈···64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トミージーンズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOMMY

JEANS



トミージーンズ

アラスカパファージャケット

M

ピンク