『ファーストダウン × フリークスストア 別注 パネルショートダウン 刺繍ロゴ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 03時 19分に出品され04月23日 03時 19分に終了予定です。即決価格は10,218円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品

FIRST DOWN ファーストダウン

FREAKS STORE フリークスストア

別注 パネルショートダウン

ダウンジャケット 刺繍ロゴ

人気 ブラック



FIRST DOWNの中でも人気のパネルショートダウンです。

しっかりと厚みもあり防寒、保温はもちろん、とてもオシャレに着こなせるダウンジャケットです。

カラーも人気の高い全体がブラックのものになります。



大きな汚れやダメージ等はなくまだまだご着用頂けます。

※あくまで中古品になりますので特に目立たない、気にならないような若干の薄汚れ等は予めご了承ください。



★素材

表地 ポリエステル 100%

裏地 ナイロン 100%

中わた

本体 ダウン 90%

フェザー 10%

前立て部分 ポリエステル 100%



★商品カラー

ブラック(黒色)



★商品サイズ

Sサイズ

肩幅 46cm

身幅 50cm

着丈 62cm

袖丈 55cm

※多少の誤差はご了承ください。



あくまで中古品としてご理解の上ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ファーストダウン

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