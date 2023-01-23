『価値あり✨漆塗り重箱 鶴模様 河和田漆器【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 04分に出品され03月13日 01時 04分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|新品、未使用
【新品】本場南部鉄瓶 アラレ IH対応 初釜 茶道 1.6L 南部鉄器
¥ 11700
ヘッドフォンべこ 野沢民芸商店 2号 レア赤べこ
¥ 7644
SAINT LOUIS サンルイ フラワーベース 花瓶 クリスタルガラス 緑
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2668袋帯 古代彫金紋 西陣織 金糸 高級上質上品 約440cm 未使用
¥ 14150
【美品】 「母」 可映 利休好み 丸卓 組立式 共箱 （2LF1）
¥ 7799
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¥ 36872
江戸後期 色鍋島皿 直径15.4㎝ 東Y6-1023②
¥ 11050
a35【未使用】棗 利休棗 朱塗 鳴子 荒井喜峰 期間限定出品 茶道具
¥ 8580
【希少】イタリア製 ムラーノガラス ベネチアンガラス 置物 ガラス工芸
¥ 9360
茶道具 黄金虫 虫蒔絵 金蒔絵 唐木 香合 香盆 骨董品 香道具 銘あり
¥ 7488
2560 平戸祐祥 竹菊文 香炉
¥ 13182
民藝美 溢れる 壺 / 飾り壺 花瓶 花入 陶芸 陶器 民藝 工藝 骨董 和骨董
¥ 10725
プラクルアン かわいいガネーシャ神 富 開運 ビジネス運 成功 御守り
¥ 7722
300○F 火鉢 銅製 鳥 像 古美術 アンティーク 木箱付
¥ 14150
iittala birds oiva toikka SMEW
¥ 26000
【お値下げしました！】若狭塗 三段重箱
¥ 9685
前田正博 作『色絵 木菟(みみずく)絵 茶碗』共箱 盟友 高橋誠 師 藤本能道
¥ 99000
落札価格11635円
781 入札履歴
終了
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