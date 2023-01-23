『価値あり✨漆塗り重箱 鶴模様 河和田漆器【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 04分に出品され03月13日 01時 04分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美しいデザイン】

この重箱は、黒地に金色の鶴と波の模様が施されており、視覚的に非常に魅力的です。伝統的な日本の美を感じさせるデザインです。



【高品質な素材】

漆塗りの技術を使用しており、耐久性があり、長持ちします。食器としてだけでなく、装飾品としても使用できます。



【便利なサイズ】

重箱は、さまざまな料理を盛り付けるのに適したサイズで、特別な場面や日常使いにも最適です。



- デザイン: 黒地に金色の鶴と波の模様

- 素材: 漆塗り

- パッケージ: 赤い皿の画像がある箱

- 内部色: 内側は赤色

定価は、８万になります

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 新品、未使用