『TATRASヴァレナ ラクーンファー 02【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 20時 19分に出品され05月08日 20時 19分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス

VARENA ヴァレナ ショート丈

ウール切り替え



LTKE21A4164-D







レディース

ダウンジャケット アウター コート

人気 高級 高品質



近年モデル 21年製

フード、ファー共に取り外し可能

＊サイズ02（M相当）

肩幅37cm

身幅47cm

袖丈60cm

着丈52cm



平置き実寸。多少の誤差はご了承ください。





＊状態

目立つようなキズはありませんが

若干首元が色褪せてるような気がします。



但しあくまでも中古品であることをご理解いただいた上でご購入下さい。ご不明な点はご質問下さい。



＊カラー 黒 ブラック



＊素材

ナイロン100%

切り替え部 ウール100%

ダウン90%

フェザー10%

ファー ラクーン



付属品 なし





百貨店にて購入です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRASヴァレナ

ラクーンファー

02