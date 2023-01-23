『エアーポッツ プロ 左耳 国内正規品 A2084【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 06時 02分に出品され03月05日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 エアーポッズプロ AirPods Pro 左耳のみ MWP22J/A 片耳



●新品未使用・Apple純正品

●品番:MWP22J/A(国内正規品番)

●左耳イヤホンのみ

●イヤーチップS,M,L付



左耳イヤホンのみの商品となります。

片方だけ無くしてしまった方は、

お安くお求め頂けます。



大変申し訳ありませんが、

お値下げ不可です。



正規品である証拠にシリアルナンバーをメッセージにてお送りいたします。

ご希望でしたら、ご連絡くださいませ。



※※こちらの商品はすり替え防止策を取らせて頂いております。



その他ご不明点があれば

お気軽にご質問ください。



箱、ライトニングケーブル、右耳のイヤホン、充電ケースはつきませんのでご了承下さい。



以下は検索用



AirPods

AirPodsPro

エアーポッツプロ

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右耳

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正規品

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アップル

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正規品

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左

右 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル