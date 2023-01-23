『audio-technica ATH-CKS50TW BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 01時 05分に出品され03月13日 01時 05分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーディオテクニカ

ATH-CKS50TW BK



1年半程使用しました。

特に問題なく使用いただけます。



付属品は5枚目の写真の通り全て揃っています。





その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーディオテクニカ