『ノースフェイス ダウンロングコート 千鳥格子柄 レディースXL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 20分に出品され03月25日 09時 20分に終了予定です。即決価格は12,800円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □商品名：ノースフェイス 【レディース】WHITE LABEL 千鳥格子 ロングコート





□カラー：黒系





□サイズ：レディース95/XL 着丈93.5肩幅43身幅49袖丈62 素人採寸となります。







状態：小さな傷はありますがほぼ目立ちません。まだまだ使用可能です。

裏地右汚れ、左袖1㎝,裏地背中側裾0.3㎝破れあり、ファー取り外し可







※サイズ表記は海外のものとなります。個別の計測方法により多少の誤差がある場合がございます。

中古品となりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

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★他サイトにも出品していますので、タイミングによっては売り切れの場合があります。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンロングコート 千鳥格子柄 レディースXL