『IENA ロングコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 34分に出品され03月06日 21時 34分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IENA毎年定番のラムウールノーカラーロングコートです。



サイズ：38 着丈108.5 身幅53.5

カラー：ナチュラル



以下商品説明より



ラムウール100％の上質な国産の別注生地で仕立てたコート。

しっかりと詰まった素材をベースに起毛加工をして膨らみを出し、上質な光沢感が美しい素材。

ややドロップショルダーとコクーン気味のシルエットを取り入れて、トレンドを程よく取り入れながらもベーシックに着回しできるコートです。

前あきはミニマルなホックを使用し、デザインポイントに。

さりげないコクーンシルエットでオンオフ大活躍間違いなしの一枚です。











カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

ロングコート