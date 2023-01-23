『【極美品】ケイトスペードノット 2way ショルダーバッグ カラーブロック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 47分に出品され03月16日 08時 47分に終了予定です。即決価格は10,940円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 B1329

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#brand_LS

#brand_LS→バッグ



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☑️アイテム



Kate Spade ケイトスペードノット 2way ショルダーバッグ カラーブロック ミディアム クロスボディ トート







☑️購入元



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



商品は全て鑑定済みの正規品になります。万が一偽物であった場合は、速やかに返金対応させて頂きますのでご安心してご購入下さい。





☑️サイズ



・タテ22cm

・ヨコ25cm

・マチ12.5cm

・ハンドル高さ13cm

・ショルダー最長135cm





☑️状態



・外部→軽い汚れ・擦れ

・内部→軽い汚れ・擦れ

・ショルダーベルト→目立つ傷や汚れはありません。

・金具、ファスナー→多少の擦れ



軽い使用感はありますが全体的に綺麗な商品で、これからも長くご愛用いただけると思います(^^)





☑️カラー



ベージュ ホワイト ブラック





☑️素材



牛革 ペブルレザー





☑️付属品



なし





☑️発送



・補償付き、匿名発送のメルカリ便にて発送いたします。

・簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





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#brand_LS





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします( *ᵕᴗᵕ* ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ケイトスペードノット

2way

ショルダーバッグ

カラーブロック