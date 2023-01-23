『マークジェイコブス MARC JACOBS レトロショルダーバッグ Black【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 19時 08分に出品され04月29日 19時 08分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー.....ブラック



サイズ.....22.5cm × 9.0cm × 18.0cm



測定方式によって微妙な違いがある場合があります。



・フリップオーバー設計のハンドバッグ

・レトロショルダーバッグ

・ロック付きフリップオーバー設計

・頭層牛革を使用し、柔らかな觸感です



お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マークジェイコブス

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レトロショルダーバッグ

Black