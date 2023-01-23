『⭐ジョリーミニョン Jolie mignon ニット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 15分に出品され03月26日 10時 15分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐2024年11月更新



サイズ36

jolie mignon ジョリーミニョン

ネイビー



＊rene ルネ さん Ms gracy エムズグレイシー さんが お好きな方にも。



＊春・秋向け



＊さすがジョリーミニョンさん⭐ミ

お袖口に向かう、ポワンとしたシルエットがとても美しいニットです。

首回りのデザインもとてもステキです(*^^*)



一枚でとてもステキにご着用いただけます⭐





オーガンジージャガード スタンドカラー パフスリーブプルオーバー



・1度、着用しました。

着用後は、自宅で洗濯、アイロン掛けをして、大切に保管していました。

目立った傷や汚れ等はなく、綺麗な状態です。





写真2枚目：現品です。汚れなくきれいです。

写真3枚目：首回りは汚れなくきれいです。

＊それ以外の写真は、HPよりお借りしました。サイズ等ご確認ください⭐





・現行品ですが、サイズ36は完売です。定価20,000円ほど。







お譲りする物ですので、出品にあたりまして、不具合等がないか、よく確認しています。

ただ、見落としの可能性も、ゼロとは言えません。

その点、ご了承いただけましたら、幸いでございますm(_ _)m





ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ(^-^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ⭐ジョリーミニョン Jolie

mignon ニット