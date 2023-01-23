『ハワイ・グアム限定アンテプリマワイヤーバッグ リボン ピンクゴールド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 48分に出品され03月23日 04時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【日本国内にいる11月末まで断捨離中】

11月末までは毎日これからもたくさん出品予定です。



12月以降は度々海外に行くので、出品や発送を控えます。断捨離して身軽になりたいと思っているので、最安値・処分価格での出品となります。



タイミングよく見つけていただいた時に、即ご購入いただいてるお品が多いです。他にもたくさん出品していますので、ぜひご覧になってください。





◆ハワイ購入◆

アンテプリマ ANTEPRIMA

ワイヤーバッグです。



こちらはハワイ・グアム限定のピンクゴールドのワイヤーバッグです。あまり市場にも出回っていないお品になります。



普段たまに使用していた程度ですので、持ち手のベタつきもほぼなく、美品です。

リボンがとても可愛いデザインですので、これからも沢山お使いいただけるかと思います。



親子で使ったり、これからファーなどとの相性もバッチリです。

普段使いにもパーティーにも



保存袋は見当たらないのでおつけできませんが、もし見つけたら同梱いたします。



目安サイズ

縦約20cm

横約35cm

マチ約2cm

ショルダー約39cm

サイズは素人採寸です。





以下AI商品説明（内容確認済み）



アンテプリマ ANTEPRIMA

ハワイ グアム 限定 ワイヤーバッグ

このバッグは、ビーズで装飾された魅力的なデザインが特徴です。特別なイベントやカジュアルな外出にぴったりです。



【高品質な素材】

素材は耐久性があり、長期間使用できます。洗練された外観で、どんなスタイルにもマッチします。



【便利な留め具】

スナップボタンが付いており、開閉が簡単で、貴重品をしっかりと保護します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ハワイ・グアム限定アンテプリマワイヤーバッグ リボン ピンクゴールド