『【極美品】トミーヒルフィガー ディズニー パーカー ミッキーマウス 迷彩 L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 17分に出品され03月30日 14時 17分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】トミーヒルフィガー ディズニー パーカー ミッキーマウス 迷彩 サイズL



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#まいのお宝屋♡



◯ブランド TOMMY HILFIGER

DISNEY コラボ



通勤、ドライブ、買い物、デート、合コン、飲み会、おでかけ、などで活躍します✨



◯状態

傷や汚れも少なく極美品です✨



◯サイズ L相当



着丈約 70cm

身幅約 56cm

袖丈約 66cm

肩幅約 48cm



◯色

グレー 灰色



◯素材

綿100%



◼️購入先

大手リュースショップ



最後まで見ていただきまして、ありがとうございます♪

お客様に喜んでいただけますように、出来る限り綺麗な状態にさせていただきますので、ご安心して、ご購入検討お願いします！



※あくまで素人採寸なので、誤差でのクレーム、返品はできかねますので、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】トミーヒルフィガー ディズニー パーカー ミッキーマウス 迷彩 L