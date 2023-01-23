『Outdoor Research Alpine AscentShell Bivy【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 04分に出品され04月28日 05時 04分に終了予定です。即決価格は17,862円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未開封



OUTDOOR RESEARCH アウトドアリサーチ / Alpine AscentShell Bivy アルパインアセントシェルビビィ



カラー：Nimbus | ニンバス



重量：528 g with pole, 479 g without pole



アッパー : Bluesign認証、 AscentShell x Pertex Shield Air ダイヤモンドフューズ 3L 100% ナイロン



フロア : 100% ナイロン 40D ポリウレタンラミネートフロア



メッシュ： Bluesign認証、 100% ポリエステル



重量、防水透湿性能をはじめとした申し分のない機能性、居住性と扱いやすさ。米国基準のサイズ感のため、道具もしっかり内部に置けます。これ一つでどこへでも行ける気持ちになる、自由を形にしたような道具です。



HELIUM BIVYは2.5層ですが、こちらは3層となっており結露対策にも優位性もあり、スペースやメッシュ開口なども快適です。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アウトドアリサーチ

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