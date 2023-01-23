『国内正規 メゾンマルジェラ ペンドルトンオーバーサイズSH #44 BTSテテ着【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 19分に出品され03月11日 21時 19分に終了予定です。即決価格は79,200円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BTSのテテさんがHype Voy with NewJeansのショート動画で着用していたものです。

完売品で新品は二度と手に入らないと思います。



新作の似たものを間違えて購入される方が多いようですがテテさん着用のものと同じモデルはこちらです。



また、タグの位置の違う類似モデル（背中にブランドタグが無いタイプ）のコピー品がかなり多く出回っており、テテさん着用モデルではない上に偽物なのでくれぐれもお気をつけ下さい。（5万前後やそれ以下のものは全て偽物です）



コレクションとして同じ物を2点購入していたのですがこちら最後の一点でもう2度と手に入らないと思います。



●購入先：マルジェラオンライン

●カラー：マルチ

●サイズ：タグ表記 44

メンズの最小サイズですが、マルジェラらしいオーバーサイズシャツのシリーズなので、170センチ後半から180センチ前半まではこのサイズでOKです。



身幅 平置き70cm

着丈（背丈） 84cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：バージンウール100%

●状態：

数回着用の美品です。

下げ札もお付けします。

●購入価格約23万円でした。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 国内正規

メゾンマルジェラ

ペンドルトンオーバーサイズSH

#44

BTSテテ着