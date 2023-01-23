『Risley リズレー ニットロングカーディガン ブラウン フリー ポケットあり【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 14時 09分に出品され03月30日 14時 09分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名

Risley リズレー ニットロングカーディガン ブラウン フリー ポケットあり





●状態

ユーズド品ですので多少の着用感はありますが、目立った傷や汚れはなく、まだまだご利用いただけるアイテムです。

※画像ではわかりにくい折シワが見られるものがありますがご了承ください。

※目立つ傷や汚れに関しては記載させていただいておりますが、感知には個人差があるためユーズド品ということをご理解いただいた上でご検討ください。

※丁寧に検品はしておりますが、ご使用に影響のない範囲での小傷や微細な汚れの見逃し、また、一般的なユーズド品のダメージはご了承下さい。





良かったら覗いてみてください☆彡

#トミーファッションページ



●カラー

ブラウン

●素材

毛66％、アクリル34％

●サイズ

F（相当）

平置き（実寸）

着丈92、胸囲67、肩幅57、袖丈34



・お安く出品できるよう、簡易梱包とさせていただきます。

・画像と実物で光の加減で色味に差がある場合がございます。

・土日祝の発送はお休みです。

・フォロー割は購入金額が3,000円以上にさせていただいております。



管理番号

AP225253

サイズ...FREE SIZE

カラー...ブラウン

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: リズレー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Risley

リズレー

ニットロングカーディガン

ブラウン

フリー

ポケットあり