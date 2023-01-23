『シークレットハニー 白雪姫ワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 12時 45分に出品され03月16日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シークレットハニー店舗購入の正規品です。



定価

ワンピース16500円



生地がしっかりしており、何よりスカート部分のデザインがとてもかわいいです♪

また、インナーは付属しておりませんが、黒や紺のインナーを着るとワンピースに馴染みます。

他の色味のインナーを着ても可愛くてアレンジできます。



中古品であることをご了承ください。



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季節···秋冬



柄···花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シークレットハニー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ シークレットハニー 白雪姫ワンピース