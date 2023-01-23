『新同★albante uomoアルヴァンテウオモ♂カシミヤシングルロングコート黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 42分に出品され03月25日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド albante uomo アルヴァンテウオモ



■サイズ表示 A5（C94,W82,T170）



■実寸 着丈105cm 身幅61cm 裄丈84cm



■素材 表地カシミヤ100% 裏地キュプラ 日本製



■色 黒



■状態 ＵＳＥＤ 着用感ほとんどなく破れ、キズ等のダメージはありません。

但しあくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方の入札はご遠慮下さい。



■ステンカラー、シングル、4ボタン比翼、バックスリット39cm、サイド斜め切りポケット、内ポケット2、AMFステッチ、ラグランスリーブ、肩パッドなし、袖口ストラップカフスのロングコートです。肌触りの良い上質カシミヤ100%素材で出来ています。

なお、採寸及び写真は、素人採寸、撮影のため、サイズ・カラー誤差につきましてはご了承下さい。



サイズ...M

カラー...ブラック

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新同★albante

uomoアルヴァンテウオモ♂カシミヤシングルロングコート黒