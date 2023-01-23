『旭日竜大型50銭銀貨 明治3年 PCGS MS62 未使用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 32分に出品され04月05日 16時 32分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 悪用防止のため、鑑定番号は隠していますがPCGS鑑定済みの本物を保証します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション 商品の状態: 未使用に近い