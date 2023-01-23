『美品 greenhouse 32型TV GH-TV32AT-BK【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 15分に出品され04月01日 05時 15分に終了予定です。即決価格は9,347円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】



商品は写真にあるもので全てです。

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【商品状態】

多少のスレ傷汚れはありますが目立ったものはなく綺麗です。



地デジ放送が受信出来る事のみ確認済みです。 テレビ本体の初期化はしておりません。 お手元に届きましたら、初期化及び初期設定を行ってからご使用ください



1005 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26～32インチ ブランド: グリーンハウス