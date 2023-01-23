『Philips 27インチ 4K NanoIPS 144Hz HDR600【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 20時 28分に出品され05月12日 20時 28分に終了予定です。即決価格は25,208円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 期間限定で値下げをしているため、さらなる値下げはしばらく考えていません。



使用歴 3ヶ月ほど



リモートワークで使用するつもりで購入しましたが、高解像度とリモートワークとの相性が悪いため出品します。



サイズ...27インチ

表面処理...ノングレア(非光沢)

解像度...3840x2160

パネル種類...Nano-IPSパネル

リフレッシュレート...最大144Hz 10bit

DisplayHDR 600

スピーカー 搭載

USB PD65W



海外輸入品のため、日本では販売されていない機種ですが、詳細スペックは下記日本の近似機種をご参考ください（本商品の型番は279M1RVEです）。



https://www.philips.co.jp/c-p/279M1RV_11/evnia-gaming-monitor-4k-hdr-display-with-ambiglow



主な違いは、本商品は遮光板（図１）が付いているのと、電源ケーブルの形が海外仕様です。



グローバル変換プラグを付属しますのでそのまま使えます。

（もちろん、ご自分で日本仕様の電源ケーブルを購入して置き換えてもいいです）。

シリーズ名...4K

モニタータイプ...ゲーミングモニター

サイズ...24～29.9インチ

形状...平面型

解像度...4K

リフレッシュレート...144～239.9Hz

入力端子...DisplayPort1.4

表面処理...ノングレア(非光沢) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 未使用に近い