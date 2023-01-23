『パナソニック ビエラ ポータブル液晶テレビ UN-10E5D /UN-10E5D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic VIERA ポータブルテレビです。

品番はモニターUN-10E5D、チューナーUN-E5Sのセットです。

チューナー部擦り傷あります。

地デジ、BS受信良好ですが充電するとモニター部赤いランプが短い間隔で点滅します(異常かもしれません)

4時間程充電して50分程度TV見れました。

画像の物が全てです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: ～20インチ