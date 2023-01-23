『【限定200着】Levis LVC 506XX S506XX 38【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 01時 59分に出品され03月05日 01時 59分に終了予定です。即決価格は56,590円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Levis LVC

S506XX 506XX

44506-0006

日本製



2007年、LVC直営限定で各サイズ50着、限定200着のみ販売されたリミテッドエディションの大戦モデルファーストJKTになります。



ファーストタイプJKTの中でも最高峰と言われる大戦モデルの中に極稀に存在する紙パッチを使用したモデルの復刻版となります。



日本製ならではの大戦モデルの無刻印リベットの再現や当時のエッジの利いた隠しリベットなど細かなディティールへのこだわりもリーバイス好きには嬉しいポイントです。



着用、保管時の色落ちはありますが、まだまだエイジングは楽しめる濃さです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【限定200着】Levis

LVC

506XX

S506XX

38