『COACH ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 13時 32分に出品され03月15日 13時 32分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

COACHは高品質なレザー製品で知られ、スタイリッシュなデザインが特徴です。このショルダーバッグは、日常使いに最適なサイズ感を持ち、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【機能性】

コンパクトながらも収納力があり、必要なアイテムをしっかりと収納できます。調整可能なストラップにより、使いやすさも抜群です。



【デザイン】

グリーンを基調にしたシンプルなデザインに、オレンジと赤のアクセントが効いており、カジュアルなスタイルにぴったりです。



- ブランド: COACH



- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- サイズ: 約18cm x 12cm x 5cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

ショルダーバッグ