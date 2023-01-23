『Vetements Champion スウェット トレーナー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 21分に出品され03月27日 00時 21分に終了予定です。即決価格は20,470円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: VETEMENTS Champion スウェット WSS17CH2



サイズ:L

肩幅 76、着丈 64cm

身幅 脇下 77cm



状態:

2017年モデル。



ほとんど着用せずに保管しておりました。



袖先、脇、裾のカットオフ部分に破れなどなく状態は良いです。







説明:

肉厚のスウェット素材です。



色は黒。



かなりオーバーサイズです。

レイヤードとして着用することでインナーを見せることができます。



モードよりな着こなしになると思いますので、ヨウジヤマモトやコム・デ・ギャルソン好きにもオススメです。









是非この機会にご検討よろしくお願いします。











注意:出品物のほとんどがUSED品やヴィンテージ品です。

出品内容、サイズ、状態などをよくご確認ください。最後までお取引頂ける方のみご入札ください。説明文の見間違いや詳細の確認不足等、落札者様都合での返品返金・落札キャンセルはお受けしておりません。画像につきましてもご覧いただく端末によって見え方に差がございますので、不安な場合は質問していただくか入札をお控え下さい。



VETEMENTS × Champion ヴェトモン チャンピオン スウェット 黒 L 希少 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヴェトモン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Vetements

Champion スウェット トレーナー