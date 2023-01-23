『✨極美品✨オールドコーチ COACH ビジネスバッグ A4可 肩がけ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 49分に出品され03月26日 00時 49分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ブラウンレザーのオールドコーチのビジネスバッグです。

商品タグが付いた状態のお品物。



全面ファスナー締めのメインポケットは、A4のクリアファイルや、13インチのノートPCが収まるくらいのサイズ感で、ビジネス用途でも活用可能です。（17枚目は13インチのM1 Mac Book Air）



ハンドルも長めなので、肩がけも可能です。



■商品状態

・未使用に近い



内外ともにほとんど使用感なく非常に綺麗な状態です。



■商品詳細

・シリアル番号

G1P-9420



・サイズ

タテ：約24cm

ヨコ：約39cm

マチ：約10cm

ハンドル：約52cm



・カラー

ブラウン



・アイテム名

COACH コーチ

ビジネスバッグ ショルダーバッグ トートバッグ 肩がけ 肩掛け レディース



■購入元

AACD(日本流通自主管理協会)加盟の古物商免許取得者限定ブランドオークションにて鑑定済み品を購入。

プロの鑑定士により真贋鑑定済みです。



■その他

他にもバッグや小物を出品をしておりますので、ぜひ下記よりご覧になってください。

#jin_バッグ

#jin_Coach



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨極美品✨オールドコーチ

COACH

ビジネスバッグ

A4可

肩がけ