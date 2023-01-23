『【美品】Master piece マスターピース ウエストポーチ ボディバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 13時 58分に出品され03月23日 13時 58分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Master piece マスターピース

ウエストポーチ ボディバッグ ショルダーバッグ

ヌメ革 ネイビー レザー



定価 25300円



目立った傷汚れなく美品になるかと思われます。



サイズ

W 33㎝

H 21㎝

D 10㎝

素人採寸になりますので誤差はご容赦ください。



色 ネイビー

素材 MASTERTEX (CORDURA® 500d×840d fabric 66ナイロン100% 透湿防水フィルムL-Vent®ラミネート加工）

防水鞣しスエード

JES規格認証エコヌメレザー



注意事項

⚫︎写真をご確認の上、あくまでも中古品となりますので神経質の方、ご理解のいただけない方のご購入はお控え下さいますようお願い致します。



●自宅保管・素人検品のため、細かい点の見落としの可能性も含めたお値段となっております。予めご了承ください。



⚫︎イメージと違ったという返品は受付かねますので、写真をご確認の上ご購入下さい。



【発送】

最安の発送手段で発送致します。

出来るだけコンパクトにし、簡易包装にて発送致します。折れシワなど発生する可能性がごさいますがご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】Master

piece

マスターピース

ウエストポーチ

ボディバッグ