『⭐︎最終底値セール Neu Interesse ビジネスバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 41分に出品され03月26日 17時 41分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■メンズ Neu Interesse ビジネスバッグ2way

■サイズ:約 H30×W40×D10cm 持ち手の高さ10cm

■ショルダーストラップサイズ調整可能

■仕様:外ポケット×3、内ポケット×6、カード入れ×6

ペンホルダー×2、キャリーバー通し×1

■カラー:ブラック

■日本製



◆参考価格 80000円相当



特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ノイインテレッセ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐︎最終底値セール Neu

Interesse

ビジネスバッグ