『【美品】Air Max 95 Air Sprung Grey AquaPink【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 21時 00分に出品され03月03日 21時 00分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらの商品は中古品ですので、使用感が有る商品ですので、理解した上でのお買い上げをお願い致します。写真はイメージです。【デザイン】

Nike Air Max 95は、グレー、ピンク、青、黄色のカラーブロックが特徴的で、視覚的に印象的なデザインです。



【快適性】

エアクッションソールにより、優れたクッション性を提供し、長時間の着用でも快適です。



【特別な要素】

airsprungロゴが施されており、ユニークなスタイルを演出します。



- ブランド: Nike

- モデル名: Air Max 95

- 色: グレー/ピンク/青/黄色

- 素材: 合成繊維/スエード

- 特徴: エアクッションソール

- 特別なデザイン: airsprungロゴ

- 靴紐の色: 白

- インソールデザイン: スワールパターン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】Air

Max

95

Air

Sprung

Grey

AquaPink