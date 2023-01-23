『【ほぼ未使用】三京商会 コードバン ラウンドウォレット グリーン コンパクト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 21分に出品され03月09日 09時 21分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三京商会 doob Londonのコードバンで作られたラウンドウォレットなります。



品番→307343

カラー→グリーン、緑

素材→コードバン

小銭入れ✕1

カード入れ✕2

札入✕2

寸法18cm✕8.5cm

状態は使用感なく新品と遜色ないです。





ラウンドウォッチの中では珍しいコンパクトなサイズ感になります。



どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サンキョウショウカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【ほぼ未使用】三京商会 コードバン ラウンドウォレット グリーン コンパクト