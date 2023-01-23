『バーバリー ロンドン ナイロン トレンチコート 40 L ノバチェック クリーム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 17時 51分に出品され04月25日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名



BURBERRY LONDON | バーバリー ロンドン



ナイロン トレンチコート

ポリエステル100% ベルト

三陽商会



■カラー



クリーム 系

ライン ベージュ



■サイズ



表記サイズ: 40



着丈 約 83.5cm

身幅 約 53cm

裄丈 約 82cm



素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。



■コンディション



【状態ランク】

状態ランク… A



首裏周り、右腕肘あたり汚れ（写真11.12）



S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



※素人検品の為記載にない擦れ、汚れ、キズがある場合がございます。



○発送は出来るだけ小さなサイズで発送させていただきます。



○綺麗に畳んで発送しますが畳ジワはご了承ください。



○ 製品のお色味は撮影時の光の当たり具合やご覧いただいているデバイス環境により実際のお色味と違って見える場合があります。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー

ロンドン

ナイロン

トレンチコート

40

L

ノバチェック

クリーム