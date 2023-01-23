『【美品】Teatoraセットアップ GC WALLET JKT/ PANTS 5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 17時 13分に出品され04月19日 17時 13分に終了予定です。即決価格は33,440円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



セットアップでの出品。

美品です。希少なサイズ5。

定価12万円。



◾️コンディション

着用数回の良品です。



◾️商品、サイズ



【ジャケット】

TEATORA

GHOST CODE WALLET JKT - GC 黒

(定価 ¥79,200)



サイズ:5

着丈:80cm 身幅:56cm 裄丈:90cm



【パンツ】

TEATORA

GHOST CODE WALLET PANTS - GC 黒

(定価 ¥44,000)



サイズ:5

ウエスト:76-96cm(平置き80cm) 総丈:107cm 股下:73cm 腿幅:35cm 裾幅:19.5cm



※ゴムとドローコード仕様なので幅広いサイズの方にご利用いただけます。



◾️特徴



シンプルでありながら洗練されたデザイン。



ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍するアイテムです。



上下ともに動きやすさと快適さを追求された、リラックスしたフィット感で、長時間の着用にも適しています。



◾️以下、Teatoraの公式Webより引用



GHOST CODE シリーズ



全てのドレスコードをクリアすることをコンセプトに開発されたGHOST CODEシリーズは 全ドレスコード対応ウェアライン。



着用者の印象を品よく匿名化するGHOST CODEはまるでレーダーに感知されないかのようにあらゆるドレスコードをすり抜けます。



シャドーと名付けられたGHOST CODEのために開発された特殊なカラーはドレスコードを研究するTEATORAが導き出した黄金比。



また、このGHOST CODE専用テキスタイルはクラシカルな佇まいからは想像できない、TEATORA史上最もダイナミックな可動域。



人体の動きを一切拘束しないこのシリーズはその大胆な伸縮性と、強靭なキックバックによりあなたに快適な可動域を与えてくれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: テアトラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Teatoraセットアップ

GC

WALLET

JKT/

PANTS

5