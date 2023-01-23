『ジャーナルスタンダード ウールナイロンリバーノーカラーコート 黒 ロングコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 33分に出品され03月16日 20時 33分に終了予定です。即決価格は9,203円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャーナルスタンダード レリューム

ウールナイロンリバーノーカラーコート◆

¥23,100

ブラック

サイズ38



JOURNAL STANDARD relume

◆端境期に◎

カーディガン感覚で羽織れるノーカラーコート。

とても柔らかく軽やかな着心地が魅力的な1枚。

カーディガン感覚でサッと羽織れるアウターは

冬本番前の端境期に大活躍する事間違いなし。

とても軽いので持ち運びにも便利でちょっとしたお出かけにもぴったり。



透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通



平置きで

着丈(背中中央)113.5cm

身幅64cm

多少の誤差はご了承ください。



サイドにスリットあり。

同素材のウエストベルトも付いており垂らしたままでもウエストマークありでもベルトを取っての着用も出来ます。

特に難はありません。



素人検品、ユーズドですので少しでも気になる方神経質な方はご遠慮くださいませ。

※プロフィール欄を一読お願いいたします



イエナ

スローブイエナ

フレームワーク

スピック＆スパン

スタニングルアー

エストネーション

バンヤードストーム

ガリャルダガランテ

アダムエロペ

nano・universe

プラージュ

トゥモローランド

ユナイテッドトウキョウ

UNITED ARROWS

JOURNAL STANDARD

SHIPS

アーバンリサーチ

Deuxieme Classe

エレンディーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジャーナルスタンダードレリューム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード

ウールナイロンリバーノーカラーコート

黒

ロングコート