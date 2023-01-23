『名作 TYPE B-3 フライトジャケット 肉厚 リアルムートン L 韓国製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 48分に出品され03月24日 02時 48分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ヴィンテージ
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¥ 17952
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¥ 18000
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落札価格11635円
748 入札履歴
終了
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