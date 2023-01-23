『名作 TYPE B-3 フライトジャケット 肉厚 リアルムートン L 韓国製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 48分に出品され03月24日 02時 48分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯アイテム

名作 TYPE B-3 レザージャケット リアルムートン

フライトジャケット 韓国製 ボマージャケット



○サイズ 表記L

肩幅54cm

身幅58cm

袖丈64cm

着丈66cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

多少使用感ありますが、まだまだ着用していただけるかと思います。若干タバコ臭あり。

ジッパーをはめる時にスムーズに上がらない時が

あります。角度を覚えると問題ありません。



○カラー

ブラウン



○素材

羊革 ムートン



◯購入元

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品等 鑑定済商品です。



◯ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。



◯服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。



◯素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



◯発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。



◯ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 名作

TYPE

B-3

フライトジャケット

肉厚

リアルムートン



L



韓国製