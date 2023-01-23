『クリスチャンルブタンARPOADOR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 16時 44分に出品され04月21日 16時 44分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：クリスチャンルブタン

商品状態：ほぼ新品



素材：ラバー×スエード

カラー：ブラック

付属品：箱、ネル袋

ダメージ箇所：特になし



※自分用に購入したのですがまったく履く機会がなく出品いたします。

ほぼ新品ですがあくまでも中古品ですのでご理解の上NCNRでお願いします。





サイズ

表記サイズ：42（日本表記27〜27.5） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ クリスチャンルブタンARPOADOR