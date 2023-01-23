『INED ロングコート 女優襟 アンゴラ Lサイズ ベルト ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 30分に出品され03月18日 02時 30分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

即決コメントなし購入歓迎です◎





■商品名

INED ロングコート 女優襟 カシミヤ アンゴラ Lサイズ ベルト付き ベージュ





■状態

目立った傷や汚れ等なく、まだまだこれから末長くお使いいただけます。

自宅のクローゼットにて保管。タバコの匂い等ございません。

アンゴラ生地を使用し、滑らかな肌触りで高級感の有るコートでおススメです。



◎写真にありますように背面の生地が少し欠損しているところがあります。あまり目立ちませんが、ご了承頂ける方のご購入を宜しくお願いします。





■サイズ

11(Lサイズ)

着丈 約110cm

身幅 約45cm

肩幅 約40cm

袖丈 約60cm



平置き採寸です。素人での測定のため多少の誤差はご容赦ください。







■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

主に、らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便での発送となり、落札後に変更することがございます。

予めご了承ください。







※あくまでも【USED】ですので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

評価完了後の返金対応は出来ませんので予めご了承・ご理解のほどお願いいたします。



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イネド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ INED



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ベージュ