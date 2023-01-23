『レオナール:コート(内側取り外し可能)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 08分に出品され03月18日 12時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レオナールの綺麗で上品な、えんじ色のコートになります。内側の綿が入っているインナーは取り外しが可能なので2wayで着ていただけるコートになります。お素材もシルク100%なのでとても上品で綺麗です。

商品の状態は素人目から見て目立った傷や汚れは無いのですが、お写真12に掲載していますがボタンが取れてしまっています。ご参照ください。

着ていただく分に支障は無いと思います。

あくまでも長い間自宅にて保管していました中古品であると言う事をご理解の上ご検討ください。

神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



サイズ:13R(素人採寸)

着丈:85cm

身幅:54cm

肩幅:44cm

袖丈:53cm



何かご質問などございましたらお気軽にコメント欄にてご連絡下さい。宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レオナール:コート(内側取り外し可能)