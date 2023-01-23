『掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です（木箱入り）。【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 19分に出品され04月21日 19時 19分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
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|目立った傷や汚れなし
セール中 19日迄／un secolo di Liuteria Italiana
¥ 31280
AD1933年Reiki Ray-Ki臼井霊気療法第三等霊授書昭和八年レイキ
¥ 11111
掛軸 小林太玄 瀧直下三千丈 共箱 茶掛 書
¥ 10400
硯 端渓 41
¥ 14000
桜小路ルナ 複製色紙 月に寄りそう乙女の作法 10周年 Navel 鈴平ひろ
¥ 10075
松平 不昧 瓜と茄子 画賛 不昧公 治郷 美術工芸 紙本 軸装 e216
¥ 9984
掛軸 28
¥ 46075
松花 呉竹監製 3.5丁型
¥ 8853
奈良原一高 写真集 ヨーロッパ・静止した時間 1967年発行
¥ 9984
【茶道具】大徳寺三玄院 長谷川寛州和尚筆 『西江水』横物 画賛 掛軸 軸B791
¥ 9360
【真作】掛軸 矢田哲山『龍虎 二字書』茶掛 紙本 肉筆 共箱付 掛け軸 R012
¥ 19800
美品 掛け軸 黄梅院 小林太玄作「関南北東西活路通」共箱 禅語 茶掛け
¥ 10075
香合 11品
¥ 9750
煎茶道具 巾合 極上 四隅角切平安春峰在銘 金彩赤絵 鳳凰、菊、紅葉図
¥ 8034
茶道具 大型羽箒 手作り 茶会用 炉用? 天然素材 箱付き 旧家蔵出 コレクター
¥ 12025
漆塗り 硯 硯箱 黒と茶色のマーブル模様
¥ 70200
新品、付属品付 南部秀山堂南部伝統工芸士 佐藤 勝弘造 小丸アラレ 南部鉄瓶
¥ 10608
龍文堂造 古銭文様 大型鉄瓶
¥ 14000
落札価格16500円
759 入札履歴
終了
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