『掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です（木箱入り）。【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 19時 19分に出品され04月21日 19時 19分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です（木箱入り）。

柳原極堂（1867年～1957年）：愛媛県出身の俳人

サイズ（本紙）325×1333ｍｍ



自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。



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書の形式...掛け軸・掛軸 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: 目立った傷や汚れなし